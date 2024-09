Da Gravina al Superbonus i nuovi dossier Così funzionava il sistema degli spioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unillegale, tra gole profonde, intrusioni illecite ai sistemi e articoli giornalistici, per giustificare in Antimafia l'apertura dei. È il modus operandi del verminaio ordito dal finanziere Pasquale Striano e dal suo capo, l'ex pm Antonio Laudati, indagati in concorso con i giornalisti di Domani per accesso abusivo alle banche dati e rilevazione del segreto, ma che insieme rispondono pure di falso e abuso d'ufficio. Perché i due servitori dello Stato, oltre ad usare le Sos a proprio piacimento, avrebbero creato falsipre-investigativi per rendere lecite le loro investigazioni illegittime. L'inchiesta del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, ha certificato che il duo Striano-Laudati, in diverse occasioni avrebbe effettuato «accessi alle banche dati per scopi del tutto avulsi dai compiti istituzionali della Pnaa», si legge nelle nuove carte.