Quante volte dobbiamo arricchire i Benetton? Rampelli all' assalto | il pasticcio immobiliare sotto il governo Conte

(Di venerdì 20 settembre 2024) Interpellanza urgente al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Cultura da parte di Fabiosulla svendita del palazzo razionalista che per anni è stato sede dell'avvocatura dell'INPS a Piazza Augusto Imperatore. Il palazzo, quotato tra i 187 e i 210 milioni di euro, è stato venduto a Edizione Property, per il 20% proprietà dei, a soli 150 milioni a seguito di una trattativa nel 2019 durante ilII, mentre l'amministrazione capitolina del Sindaco Virginia Raggi chiudeva in tempi record, appena sei mesi, il cambio di destinazione d'uso permettendo la trasformazione degli uffici in albergo. Il parlamentare di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera dei deputati è intervenuto a Montecitorio denunciando la "operazione opaca sulla quale spero la magistratura indaghi".