Caso Sangiuliano Meloni assicura | Non indebolirà il governo Fatto privato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) "Se qualcuno pensa che questioni come queste possano indebolire il, temo che non accadrà. Si è dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo ministro". Giorgiasi rivolge alla platea di Cernobbio con un messaggio all'insegna della stabilità. Per rre il mondo dell'impresa sulla tenuta del. "Intendo fare il mio lavoro, intendo farlo bene e fino alla fine della legislatura", ha scandito la premier dal lago di Como, dopo aver lasciato a Roma l'eco del, che archivia come un "". Difende ancora l'ex titolare di via del Collegio Romano: "si è dimesso ma non ci sono illeciti commessi dal ministro". Spiega la sua esitazione di fronte alle dimissioni, messe sul tavolo una prima volta martedì. Quindi contrattacca: "C'è stata una forte campagna mediatica che ha trasformato una questione privata in unpubblico.