Sport e valori Investire nelle scuole L’educazione motoria offre opportunità

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le Olimpiadi, sono state straordinarie per l’Italia e per la nostra Umbria. Donatella Porzi è consigliere regionale ma anche direttore scientifico della scuola regionale dellodel Coni. Quale delle due anime ha prevalso nel tifare i nostri atleti? "Le ho guardate con gli occhi di uno spettatore che assiste ad un evento unico dove tutte le discipline hanno pari dignità. Andando al punto, quando si parla di Olimpiadi ci misuriamo con i risultati, quindi con l’agonistica e l’alta specializzazione: se una nazione piccola come la nostra ha ottenuto un nono posto nel medagliere vuol dire che è stato fatto un buonissimo lavoro. Non può sfuggire la continua crescita di un movimento fatto di tante persone con percorsi di vita e di studi encomiabili e con una grande cifra umana che le ha portate a gioire anche per un quarto posto.