Trump | Harris distruggerà il Paese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 7.00 "Una comunista radicale cheil nostro". In un comizio gremito di sostenitori, a Wilkes-Barr, in Pennsylvania, uno degli stati in bilico,ha ancora una volta dipinto così la sua rivale Kamala. Sempre gli stessi i temi sui qualiha criticato l'avversaria: immigrazione, economia, inflazione,riduzione dei fondi alla polizia,la sua risata esplosiva. Poi: "Lei sta promettendo cose che non è mai stata capace di far approvare".