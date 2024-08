Calciomercato Juventus Sky Sport | c’è la prima offerta per Kalulu del Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lafa sul serio per Pierre: secondo quanto riporta Sky, infatti, il club bianconero avrebbe anche già avanzato laper il difensore del. Nel dettaglio, l’sarebbe di un prestito a 3.5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 14 più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Un’che non andrebbe incontro alle richieste del, che invece prenderebbe in considerazione solo un trasferimento definitivo, considerando che il giocatore non è in vendita. Si tratta, quindi, con il giocatore francese che, arrivato in rossonero nel 2020, potrebbe cambiare aria dopo un’ultima stagione condizionata dagli infortuni, in cui ha giocato appena undici partite tra tutte le competizioni., Sky: c’è laperdelFace.