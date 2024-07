Violenza protagonista condiziona il voto Usa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Firenze, 28 luglio 2024 - Nei pochi giorni trascorsi dall’attentato a Donald Trump è successo molto. Joe Biden si è ritirato sotto il peso delle crescenti pressioni, anche nel suo partito, e Kamala Harris, sua vicepresidente, si appresta a essere scelta come candidata presidente degli Stati Uniti per i Democratici. Harris dunque vuole guidare un Paese fortemente polarizzato, ben descritto da Ezra Klein nel suo saggio "Why we’re polarized". Non si può non partire da qui per capire che cos’è l’America oggi. Il politologo Robert Pape ha studiato l’atteggiamento degli statunitensi nei confronti dellapolitica dopo l’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 da parte di una folla trumpiana e ha condotto un sondaggio sull’argomento il mese scorso.