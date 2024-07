Nautica Pagani Confindustria Nautica | Mercato globale raggiunge i 33 mld euro nel 2022

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano , 15 lug. – (Adnkronos) – ?Ildelle nuove costruzioni ha raggiunto i 33 miliardi dinel, con una crescita dell’11% rispetto all’anno precedente, evidenziando un’espansione costante. Una crescita attribuibile sia alla crescita dei prezzi sia all’incremento del volume dovuto alla domanda da parte di nuovi acquirenti?. È l?analisi di StefanoIsnardi, direttore Ufficio Studi, che snocciola i dati della seconda edizione dello studio presentato oggi a Milano, “The state of the art of the global yachting market” realizzato da Deloitte per. Il documento restituisce anche una panoramica delle aree geografiche che interessano ildella: ?Nord America edpa dominano il, rappresentando circa il 70% della quota– fa sapere il direttore– Per quanto riguarda la propulsione, le imbarcazioni a motore coprono 90% del