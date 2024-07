Atalanta Okoli saluta | Lungo viaggio Bergamo sarà sempre casa per me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Calebè ufficialmente un nuovo giocatore del Leicester. Il difensore italiano di origini nigeriane, classe 2001, ha volutore e ringraziare sui social l’che ne ha detenuto il cartellino dal 2015 fino ad oggi. “Uniniziato nel 2015: una scelta, un progetto, un percorso, uno stile di vita, una mentalità unica, una città ma soprattutto un grandissimo club che mi ha cresciuto e insegnato tanto in questi anni fino ad arrivare all’esordio in Serie A e la riconquista dell’Europa – scrive, che in prestito ha vestito anche le maglie di Spal, Cremonesee Frosinone – Siamo arrivati ai saluti e voglio ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di tutto ciò dal primo all’ultimo. Siete stati fondamentali.un po’per me e auguro il meglio a tutti i bergamaschi e all’