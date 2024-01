Cartabellotta | in Italia tubercolosi latente in aumento ma se ne parla poco

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - "Inlaè in, ma se neancora. L'infezione non dà sintomi e rappresenta un serbatoio importante che è fondamentale approfondire anche con strumenti di screening in popolazioni selezionate, per arrivare all'obiettivo dell

“In Italia la tubercolosi latente è in aumento , ma se ne parla ancora poco. L’infezione non dà sintomi e rappresenta un serbatoio importante che è ... (sbircialanotizia)

Nel corso dell’incontro Nino Cartabellotta, presidente Fondazione GIMBE, ha fornito un quadro della diffusione delle tre infezioni evidenziando come “In Italia, le percentuali di resistenza agli ...(Adnkronos) – "Diasorin è una multinazionale italiana di biotecnologie in grado di offrire competenze scientifiche, know-how tecnologico e capacità operativa, elementi che si traducono in un'ampia ...(Adnkronos) - "In Italia la tubercolosi latente è in aumento, ma se ne parla ancora poco. L'infezione non dà sintomi e rappresenta un serbatoio ...