Arriva un Mondadori Bookstore al nuovo terminal bus di Avellino

Arriva un nuovo libro postumo di Michela Murgia, ”Ricordatemi come vi pare – In memoria di me”, edito Mondadori. Dopo ”Dare la vita”, uscito per Rizzoli nel gennaio 2024, arriva nelle prossime settimane una nuova opera della scrittrice e intellettuale scomparsa ad agosto 2023. Mondadori ... Continua a leggere>>