Internazionali d’Italia - Alcaraz | Ho un edema al bracci - non giocherò a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024)– Carlosnon sarà presente aglidi. “Ho sentito un po’ di dolore dopo aver giocato a Madrid, un po’ di disagio alo. Oggi ho fatto alcuni test e ho unal muscolo pronatore dell’avamo, conseguenza del mio recente infortunio. Purtroppo non potrò giocare a. Ho bisogno di riposare per riprendermi e giocare al 100% senza dolore. Mi dispiace molto, ci vediamo l’anno prossimo”, ha scritto su Instagram il numero 3 del mondo annunciando il suo forfait agliBnl dial via la prossima settimana. Forfait, cambia qualcosa per Sinner? Il forfait dinon è un particolare vantaggio per Jannik Sinner. Ne è ...