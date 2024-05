Traffico Roma del 03-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Luceverdedel ritrovati in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare code perin carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Nomentana e Prenestina incidente sul tratto Urbano della A24-teramo infila tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare ripercussioni sulla tangenziale in fila da via le trecce al bivio per la 24 in direzione della Salaria ci sta in fila perin carreggiata opposta su via del Foro Italico da Corso di Francia via Salaria ed è chiusa a causa del manto stradale danneggiato via di Tor Cervara tra via di Cervara la 24 nelle due direzioniintenso lungo le strade della capitale e soprattutto nelle zone ...