Juventus - Daniele Rugani a processo per guida in stato di ebrezz - positivo all’alcoltest nella notte del 21 luglio 2023

Daniele Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza . Il difensore della Juventus era risultato positivo all'alcol test il 21 luglio dell'anno scorso. La questione si sarebbe potuta risolvere pagando 5 mila euro di multa, ma Rugani ha rifiutato. Lo scrive "La Stampa": Estate rovente del 2023,

