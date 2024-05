Lisa Manara | La mia ‘Regina’ sconfitta dalla passione per la musica

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un’artista e una ragazza di grande qualità, artisticamente preparatissima, che ha saputo riemergere da un momento assai difficile causato dal disturbo alimentare dell’anoressia, in cui stava quasi per rinunciare a giuocarsi le sue ottime ‘carte’è un’artista di gran qualità. Nella sua carriera ha già condiviso il palco e lo studio di registrazione con alcuni dei nomi più rispettati del panoramale, italiano e internazionale, spaziando da Tommy Emmanuel a Gianni Morandi o aprendo, più di recente, alcuni concerti di Fabio Concato. In questi giorni è uscito un suo brano molto interessante, dal titolo: ‘Regina su di me’. Si tratta di un viaggio intimo attraverso le sfumature della sua evoluzione personale, svelando il dialogo interiore con quella che lei ha chiamato “Regina”: una metafora del disturbo alimentare ...