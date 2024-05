Miliardari da compiangere | lontano dalle piaggerie - i ricchi mi sembrano soli e insicuri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Giorgio Bocca lo aveva soprannominato “Paperone” e trascritto la sua ineffabile battuta “se la ricchezza non fa la felicità, figuriamoci la miseria!”. Io lo ricordo come un bennato che all’aspetto sembrava Bertrand Russell; ma quando iniziava a parlare, era come ascoltare Gilberto Govi: Giamba Parodi, decano di antico lignaggio degli imprenditori genovesi, l’uomo che si era comprato un pezzo di Pirelli pagandolo in contanti, se lo andavi a trovare nel suo “scagno” avevi la prova tangibile di una frugalità tendente al monacale. La stessa sensazione provata una mattina, accompagnando il mio amico Giulietto Chiesa a Valdagno, per un incontro con Piero Marzotto, allora leader della famiglia e dell’impresa, in cui parlare di Russia e globalizzazione. Visto che il discorso andava per le lunghe, l’ospite ci invitò a pranzo in casa sua. “Mangerete quello che hanno già preparato per me”, ...