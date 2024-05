Blu Basket - grande successo per l’asta di beneficenza a favore di Slums Dunk

(Di venerdì 3 maggio 2024) Treviglio. Una serata evento dai toni di profonda e autentica solidarietà, valori insiti nel dna della società biancoblu: a riscossodidiorganizzata dalla Blu. Grazie alla generosità dei partecipanti sono state raccolte offerte per circa 4.000 euro. L’intero importo verrà destinato adell’organizzazione di volontariato, fondata da Bruno Cerella e Tommaso Marino, impegnata ad avvicinare al mondo delbambini che vivono in zone degradate di quattro continenti. La società di Treviglio ha personalizzato le canotte ufficiali indossate dai giocatori in occasione dell’ultimo tango. La gara di campionato Gruppo Mascio-Benedetto XIV Cento è stata ...

Arezzo, 2 magio 2024 – Lo scorso 12 aprile, la città di Arezzo è stata teatro di un evento significativo che ha catalizzato l'attenzione e il sostegno della comunità verso la crisi umanitaria in Palestina . l'iniziativa "Gaza : Racconti dal Confine" , organizzata dall'Associazione di Solidarietà ...

Il Comitato Tecnico Scientifico di Move City Sport nasce con l'obiettivo di portare all'interno delle due giornate di Fiera un palinsesto di temi che rappresentano al meglio le problematiche, lo sviluppo e le trasformazioni in atto nel settore dell'impiantistica Sport iva e dello Sport in generale.

Dwayne Johnson è tornato alla WWE perché la sua carriera a Hollywood sta finendo - Alla luce di tutto ciò sembrerebbe che Dwayne Johnson sia corso ai ripari per salvare e salvabile e se il mondo del cinema gli risulta ostile, il ring si conferma il luogo più sicuro per The Rock che ...

Cassago: un successo la 50esima festa di Oriano - L'edizione numero 50 della Festa di Oriano a Cassago ha ottenuto un buon successo. Sono state molte le persone che ... Quest'anno c'è stato anche un grande contributo da parte dei giovani che si sono ...

Papilloma Virus, a Milano vaccinazione gratuita in piazza per le categorie a rischio - Milano – Torna a Milano il progetto VaccinaMilan*, la campagna di vaccinazione gratuita per la lotta al tumore dell'ano e gli agli altri tumori collegati al Papilloma Virus (Hpv). Oggi venerdì 3 maggi ...