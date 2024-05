Bergamo - tumore ai polmoni scambiato per lombalgia | morta una donna a Treviglio

Seriate. La seno logia dell’Asst Bergamo Est, grazie all’utilizzo di una nuovissima apparecchiatura dedicata, denominata Histolog Scanner, per prima in Italia, ha iniziato un lavoro di valutazione sistematica direttamente in sala operatoria dei tessuti tumorali durante gli interventi di ... Continua a leggere>>

Dimessa per una lombalgia, ma in realtà era un tumore: donna muore a Treviglio - I figli sono ancora increduli per l'accaduto, anche a causa di ciò che si sono sentiti dire all’Istituto dei Tumori di Milano ... per omicidio colposo tre medici dell'ospedale e l’Asst bergamo Ovest: ... Continua a leggere>>

Dimessa per una lombalgia ma aveva un tumore ai polmoni: denunciati tre medici - Era arrivata al Pronto soccorso in preda ai dolori. È morta in 100 giorni, per i figli «poteva essere salvata» ... Continua a leggere>>

tumore scambiato per lombalgia, Stella muore dopo pochi mesi: aveva 61 anni. Denunciati 3 medici a Treviglio - È morta lo scorso 30 marzo a 61 anni per un tumore ai polmoni metastatizzato Stella Alaimo Franco ma, quando a dicembre si è presentata al pronto soccorso della sua ... Continua a leggere>>