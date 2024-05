Torna BeSports - la Serie Bkt giocata con i videogioch - ma il Pisa non parteciperà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 - Ilnonalla quarta edizione di, dopo aver vinto due edizioni in passato. LaBKT e King Esport sono lieti di annunciare, per la sua quarta edizione,, il torneo ufficiale dellaB dedicato agli eSports. Questa nuova partnership segna un importante passo avanti nell'integrazione tra il mondo del calcio professionistico e quello degli eSports, offrendo agli appassionati un'esperienza di gioco senza precedenti.rappresenta una pietra miliare nel panorama degli eSports italiani, unendo la competizione virtuale al fascino del calcio reale. Questo torneo, giocato su console PlayStation 5 sul titolo EA FC24, ha l’obiettivo di coinvolgere i club dellaBKT in una ...