David Di Donatello 2024 | Carlo Conti e Alessia Marcuzzi premiano su Rai1 il cinema italiano

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 3 maggio 2024)Di69sono pronti a condurre, stasera in prima serata su, la 69esima edizione deiDi, organizzati dalla Fondazione Accademia dele dalla Rai, in collaborazione con Cinecittà S.p.A. Una serata, in diretta anche su Rai Radio 2, a partire dalle 20.35 e con il commento di Andrea Delogu e Stefano Fresi, che vedrà coinvolto anche Fabrizio Biggio, presente sul red carpet. L’evento andrà in onda dal Teatro 5 di Cinecittà. Nel corso della serata interverranno vari ospiti: dai Premi Oscar Justine Triet e Paolo Sorrentino, passando per le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci, Isabella Rossellini e gli ...