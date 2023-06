Ucraina | Zelensky rivendica risultati nel Donetsk | “Bene a Bakhmut”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Kiev annuncia intanto l'abbattimento di 4 missili da crociera e dieci droni della Russia Il Presidente ucraino Volodymyr, “” per le forze di Kiev nei “pesanti combattimenti” in corso nella regione die nell’est del Paese. Ma combattimenti sono in corso anche nella regione di Zaporizhzhia, dove le forze ucraine cercano di guadagnare territorio in direzione sud, verso la cittadina di Orikhiv, secondo quanto rendono noto i blogger militari, anticipando il piano di Kiev per riprendere il controllo sull’accesso al Mare di Azov, spaccando le forze russe in due gruppi distaccati. Nel video messaggio che ha registrato in treno, dopo aver visitato le zone colpite dall’inondazione che ha fatto seguito all’esplosione della di Kakhovka, sottolinea che “ci sono”. ...

