Tunisino uccide la compagna e rapisce la figlia in Francia | poi fugge in Italia | arrestato

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ieri gli operatori della Polfer in servizio presso lo scalo ferroviario di Civitavecchia, hanno rintracciato e messo in sicurezza un cittadinodi 40 anni, con al seguito la propriaminore, sospettato, in, di aver ucciso la propriae rapito la bambina. Le ricerche insono state attivate dai responsabili del Centro di Cooperazione di Polizia di Ventimiglia che hanno fornito le descrizioni del soggetto e della minore, dando indicazioni che sarebbero potuti entrare ine muoversi nel territoriono attraverso i treni. Grazie alla diffusione immediata delle informazioni ricevute ad opera del Compartimento di Polizia Ferrovia per la Liguria e della Squadra Mobile della Questura di Genova, si è effettuato, infatti, un ...

Si tratta di un diciannovenneche, subito dopo i fatti, si era allontanato dal luogo del delitto per far perdere le proprie tracce. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Siracusa ...Operazione della Polfer con il Commissariato cittadino e quello di Frontiera CIVITAVECCHIA - È stato arrestato a Civitavecchia un41enne che dopo aver ucciso la compagna in Francia è scappato in Italia cercando di tornare in Nordafrica via traghetto. Era sul Frecciabianca del pomeriggio ed è stato notato dai poliziotti ...È stato arrestato a Civitavecchia un41enne che dopo aver ucciso la compagna in Francia è scappato in Italia cercando di tornare in Nordafrica via traghetto. Era sul Frecciabianca del pomeriggio ed è stato notato dai poliziotti ...

Tunisino uccide la compagna e rapisce la figlia in Francia, poi fugge ... Secolo d'Italia

Uccide connazionale a Noto, arrestato a Ispica dai Carabinieri L'uomo sorpreso mentre passeggiava a Ispica L'omicidio al termine di una rissa ...Si tratta di un tunisino 41enne segnalato dall’Interpol; operazione della Polfer con il Commissariato cittadino e quello di Frontiera È stato arrestato a Civitavecchia un tunisino 41enne che dopo aver ...