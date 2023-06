Papa Francesco operato all’addome | bollettino | Santo Padre sta bene ed è vigile

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lo comunica il dottor Alfieri dal Policlinico dove il Pontefice si trova per un'operazione chirurgica di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi "a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti". A dirlo è il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. L’Ufficio Stampa del Gemelli sta lavorando per organizzare una conferenza stampa successiva all'intervento