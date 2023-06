In corso intervento chirurgico del Papa

E' in, secondo quanto apprende l'ANSA, l'chirurgico a papa Francesco in anestesia generale per realizzare una laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. A operarlo è l'...A quanto si apprende, sarebbe inl'chirurgico a papa Francesco , ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per un blocco intestinale. L'si svolge in anestesia generale : verrà realizzata una ...Neldella serata, si affronterà il caso dell'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi, su cui è acceso il dibattito politico che spinge verso unlegislativo per ...

Papa Francesco al Gemelli, è iniziata la laparotomia addominale - In corso l'intervento chirurgico - In corso l'intervento chirurgico RaiNews

Un nuovo nubifragio ha travolto la Lombardia nelle scorse ore, causando intense grandinate e allagamenti in città a Milano.A operarlo è l'equipe del professor Sergio Alfieri che lo aveva già operato due anni fa. Alfieri è stato, infatti, allievo del chirurgo Giovanni Battista Doglietto, che a sua volta è stato nella ...