Il business delle armi… giocattolo | i carri armati gonfiabili utilizzati in Ucraina

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu – Le guerre sono anche un grandeper i produttori di armi? E’ piuttosto arduo sostenere il contrario. Quello che invece si fatica a credere è che le stesse guerre possano essere un incredibile affare per alcuni produttori di… giocattoli. Non parliamo però dei classici oggetti atti al divertimento dei bambini, ma di finti veicoli militari.per l’esattezza,nel caso di specie nella guerra in. A realizzarli è Inflatech, un’azienda della Repubblica Ceca di proprietà di un ricco uomo d’affari russo.usati in: a cosa servono e come vengono prodotti Ma a cosa dovrebbero servire questi falsi...