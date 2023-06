Stefania Sandrelli | 5 ruoli cult di un’icona del cinema italiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il 5 Giugno 1946 nasceva a Viareggio, una grande protagonista dele internazionale. Arriva alla notorietà a soli diciotto anni. Con il suo viso dolce e una sensualità innata ha conquistato grandi registi. Esordisce alcon il film “Gioventù di notte” (1961) di Mario Sequi e lo stesso anno viene diretta anche da Luciano Selce nel film “Il federale” dove divide la scena con Ugo Tognazzi. La sua ultima apparizionetografica è stata in “Astolfo” la commedia romantica di Gianni Di Gregorio. E’ stata protagonista di diversi film erotici negli anni ’80: “La chiave” di Tinto Brass; “Una donna allo specchio” di Paolo Quaregna. Ha conquistato il grande pubblico con film e serie tv di successo come “Il bello delle donne” (2001-2003); i ...

Indossa un completo morbido ed elegante, "l'ideale per una signora della mia età non troppo slanciata". Non lasciatevi ingannare.non ha nulla dell'attempata ex diva . Il trucco accurato, i capelli sciolti, quella capacità di sorridere alla vita non la fanno poi così diversa " a parte il fatto che è molto ...... 5 giugno 1942, filologo classico, grecista e storico Massimo Cacciari , 5 giugno 1944, filosofo, saggista, politico e opinionista, 5 giugno 1946, attrice Ken Follett , 5 giugno ...Per la commedia le attrici candidate sono Antonella Attili (Il grande giorno), Giorgia (Scordato), Pilar Fogliati (Romantiche), Valentina Lodovini (I migliori giorni) e(Astolfo). ...

Stefania Sandrelli: uomini, fatemi ridere Vanity Fair Italia

Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimentic ...Buon compleanno Stefania Sandrelli, Roberto Tumbarello… …Massimo Cacciari, Enrico Ruggeri, Francesco de Lorenzo, Luciano Canfora, Ken Follett, Michele ...