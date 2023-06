Roma Summer Fest 2023 | la nuova edizione

(Di lunedì 5 giugno 2023) Un’estate all’insegna di tour e di concerti delle star internazionali quella che sta per animare ladel, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica pernello spazio all’aperto della cavea. In cartellone alcuni concerti in esclusiva per il, con uniche date italiane prodotte da Fondazione Musica per: PET SHOP BOYS (13/06), YUSUF/CAT STEVENS (18/06), BETH HART (30/06), dEUS (23/07), EMILIANA TORRINI &THE COLORIST ORCHESTRA (1/08). Prime date italiane saranno invece i concerti di LUDOVICO EINAUDI (20,21,22 e 23/06 – uniche date estive), PORCUPINE TREE (24/06), AURORA (3/07), ONE REPUBBLIC (11/07), CARMEN CONSOLI & ELVIS COSTELLO ...

Un'estate all'insegna di tour e di concerti delle star internazionali quella che sta per iniziare per la nuova edizione delFest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica pernello spazio all'aperto della cavea. In cartellone alcuni concerti in esclusiva: Pet Shop Boys (13/06), ...Un esempio di tutto questo è Lucca che anche quest'anno ospita il LuccaFestival , dal 29 ... saranno i giorni del Rock in, uno degli appuntamenti più importanti del panorama musicale ...L'estate sta arrivando e, ad anticiparla di qualche settimana, ci pensaFest. La rassegna estiva, che torna protagonista dell'estate romana, inaugura infatti il 6 giugno nello spazio aperto della cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Tutti i concerti in ...

Roma Summer Fest 2023, programma concerti e date RomaToday

Panariello VS Masini, lo strano incontro va in scena in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia. (ANSA) ...ROMA - Con la vittoria della titolata Bees Pesaro nella finalissima contro la sorpresa Academy Terracina basketball, si è chiusa la settima edizione del Torneo Nazionale minibasket "Fonte Summer Cup - ...