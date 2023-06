Softball | Caronno batte Bollate nel recupero di gara-2 dell’ottava giornata

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) Date le condizioni di maltempo, doveva essere recuperato il secondo confronto tra Rheavendorse MKF, valido per l’ottavadel campionato di Serie A1. E a vincere è la formazione diper 4-1, soprattutto a causa di un unico inning. In particolare, si tratta del terzo, in cui concorrono a realizzare il temporaneo 4-0 Sheldon (su base su ball concessa a Lara Cecchetti a basi piene), Rossini con campanile che Fumagalli non trattiene e porta a segno Caldon, infine Marocchino con un singolo da 2 RBI. Dopo questa terza ripresanon riesce sostanzialmente mai a mettere in serio pericolo Yilian Tornes, protagonista del confronto tra grandi lanciatrici del campionato con Gabrielle Plain. L’unico sussulto giunge nella parte bassa della stessa ripresa, con Cecchetti che segna ...