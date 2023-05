Mario Adinolfi difende Arisa | «Fa bene a non andare al Pride | il mondo lgbt+ è violento»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo l’attacco di Vladimir Luxuria, adarriva la solidarietà di, fondatore del partito conservatore e cattolico Il Popolo della Famiglia, da sempre ostile alle rivendicazioni della comunità lgbtqia+. «Quello che è successo adè quello che subisco ogni giorno sulla mia pelle. IlLgbt, nella sua formalità associativa, è un: “O sei con me, o sei contro di me” e chi non ha la tendenza ad assoggettarsi subisce intimidazioni e deve essere silenziato», dichiara il politico all’Adnkronos dopo che la cantante è stata sommersa dalle critiche per le frasi rilasciate a La Confessione sui diritti lgbtqia+ e su Giorgia Meloni. «È finita in un tritacarne inconsapevolmente», continuache condivide la scelta di ...