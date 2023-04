Banche: Gentiloni, 'garanzia europea depositi sarebbe passo avanti per unione' (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Il nostro sistema bancario è molto più forte di quanto non fosse dieci anni fa. Credo si possa dare un messaggio rassicurante sul nostro sistema bancario, anche se come sempre le cose vanno osservate da vicino, visto che in questo contesto gli sviluppi sono sempre rapidi". Lo afferma, a margine del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni. "Un ulteriore passo nella direzione della unione bancaria sarebbe molto importante, quello che nel gergo delle nostre discussioni è il terzo pilastro della unione bancaria", ossia "la garanzia europea dei depositi, oggi sono nazionali. Si era programmata una garanzia europea. Quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Il nostro sistema bancario è molto più forte di quanto non fosse dieci anni fa. Credo si possa dare un messaggio rassicurante sul nostro sistema bancario, anche se come sempre le cose vanno osservate da vicino, visto che in questo contesto gli sviluppi sono sempre rapidi". Lo afferma, a margine del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, il commissario europeo per l'economia Paolo. "Un ulteriorenella direzione dellabancariamolto importante, quello che nel gergo delle nostre discussioni è il terzo pilastro dellabancaria", ossia "ladei, oggi sono nazionali. Si era programmata una. Quella ...

