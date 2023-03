Oaktree vuole investire nella Serie A: presentata offerta da 1,75 miliardi di euro (Reuters) (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo quanto riferisce la Reuters, il fondo di investimento statunitense Oaktree ha presentato un’offerta alla Serie A di 1,75 miliardi di dollari. La Reuters scrive che l’investimento sarebbe strutturato attraverso una combinazione di debito e liquidità che implicherebbe un valore d’impresa per la media company della Serie A pari a 15 miliardi di euro. In particolare, si tratterebbe di un finanziamento pari a 1 miliardo di euro oltre a 750 milioni per acquisire il 5% della media company. La proposta sarebbe soggetta a un periodo di lock-up di cinque anni. “Il fondo di investimento Oaktree ha presentato un’offerta preliminare non vincolante per investire 1,75 miliardi di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo quanto riferisce la Reuters, il fondo di investimento statunitenseha presentato un’allaA di 1,75di dollari. La Reuters scrive che l’investimento sarebbe strutturato attraverso una combinazione di debito e liquidità che implicherebbe un valore d’impresa per la media company dellaA pari a 15di. In particolare, si tratterebbe di un finanziamento pari a 1 miliardo dioltre a 750 milioni per acquisire il 5% della media company. La proposta sarebbe soggetta a un periodo di lock-up di cinque anni. “Il fondo di investimentoha presentato un’preliminare non vincolante per1,75di ...

