"Matrimonio finito dopo 10 mesi". Notizia choc sulla coppia vip: "Lui e lei non portano più l'anello"

Brutta Notizia per i fan della vip, i quali hanno saputo che il suo rapporto coniugale sarebbe ormai in crisi. Parliamo di Britney Spears, infatti il suo Matrimonio potrebbe essere finito e sarebbe una sorta di record, dato che si è sposata meno di un anno fa. Ci sono degli indizi, che sarebbero inequivocabili, che stanno facendo preoccupare i suoi fan. Una brutta botta per i suoi ammiratori, anche se la speranza è che ci siano smentite al più presto. Ma tutto va nella direzione peggiore. Prima di raccontarvi tutto su Britney Spears e del suo Matrimonio a forte rischio, nel mondo dei famosi è arrivata un'altra Notizia ma in questo caso positiva. Gioia enorme per la cantante Rosalìa, che si presenterà al suo Matrimonio tra non molto anche se non ha ancora comunicato la data.

