Alcaraz sul rapporto con Sinner fuori dal campo (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo spagnolo, durante la conferenza stampa in vista della semifinale a Miami, ha raccontato il suo rapporto con Jannik ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo spagnolo, durante la conferenza stampa in vista della semifinale a Miami, ha raccontato il suocon Jannik ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcfilcler : @janniksin @MiamiOpen Forza Jannik gioca senza paura colpo su colpo palla corta su palla corta, alza il rimbalzo sul rovescio di Alcaraz - lisasali3 : @lorenzofares @janniksin Non sarà una questione di forza. Sono del parere che Sinner, vincendo il sorteggio, deve… - Krackkrack2 : @kanyewestIover #Alcaraz non ha 30 anni ma 20 , i tempi di recupero non sono un problema, soprattutto quando ha gio… - Krackkrack2 : @usopen @carlosalcaraz @janniksin Spero sinner, anche se alcaraz sul cemento e' quasi imbattibile perche gli perme… - Krackkrack2 : @TennisTV Non lo so, alcaraz e' molto forte sul cemento, sinner e' ancora in rodaggio, spero pero' sinner perfavore?? -