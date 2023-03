1 Maggio | a Potenza la manifestazione nazionale dei sindacati

(Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Saràad ospitare, quest’anno, laper il Primodi Cgil, Cisl, Uil. L’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, sarà l’argomento che caratterizzerà gli interventi dei tre leader sindacali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri. Come è ormai tradizione, poi, nel pomeriggio a Roma si svolgerà il Concertone di Piazza San Giovanni, promosso da Cgil, Cisl, Uil. Lo annunciano le tre confederazioni in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

