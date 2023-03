Ultras Feyenoord | paura a Roma Scatterà il divieto?

(Di giovedì 30 marzo 2023) Timore per la partita di Europa League, il governo pensa al precedente del 2015. Sul tavolo l'ipotesi di vietare la vendita dei biglietti, ma ci sono pressioni dell'Uefa in senso contrario

Per esempio, glidelsono gemellati con quelli del Napoli dal 2019, i quali a loro volta si sono picchiati con i romanisti a gennaio in un Autogrill dell'Aretino'.Per esempio, glidelsono gemellati con quelli del Napoli dal 2019, i quali a loro volta si sono picchiati con i romanisti a gennaio in un Autogrill dell'Aretino....dell'ordine erano riuscite a evitare il contatto tratedeschi e napoletani. Diversi i danni causati: auto e vetrine danneggiate, dehors e tavolini distrutti. Quando si gioca Roma -...

Roma-Feyenoord a rischio scontri: si teme un bis della guerriglia di Napoli RomaToday

Tecnicamente si chiama "orientamento", in realtà il moinstero degli Interbni sta valutando il quadro legislativo che permetterà ...L'orientamento del Viminale in merito alla partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma il prossimo 20 aprile allo stadio Olimpico - a quanto apprende l'ANSA - è di procedere con l'indicazione ...