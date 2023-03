Gdshow | verso il sold out lo spettacolo al teatro antico di Taormina

(Di giovedì 30 marzo 2023) ... i quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, le tv Rtp e Tgs, le radio Antenna dello Stretto e Rgs, che trasmetteranno in diretta dal, e i siti web gazzettadelsud.it e gds.it ...

Siamo grati di questa scelta che dimostra la sensibilità degli organizzatori delil volontariato e l'impegno sociale e scientifico su una problematica che, purtroppo, coinvolge in Italia ...Siamo grati di questa scelta che dimostra la sensibilità degli organizzatori delil volontariato e l'impegno sociale e scientifico su una problematica che, purtroppo, coinvolge in Italia ...Siamo grati di questa scelta che dimostra la sensibilità degli organizzatori delil volontariato e l'impegno sociale e scientifico su una problematica che, purtroppo, coinvolge in Italia ...