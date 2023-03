"Da Istituto Luce". Formigli, ossessione-Meloni: per cosa la insulta (Di giovedì 30 marzo 2023) Corrado Formigli ha aperto la puntata di PiazzaPulita parlando di… Giorgia Meloni. Strano, non succede mai. Ironia a parte, il conduttore di La7 ha avuto da ridire sul fatto che la premier sia stata acclamata dai bambini mentre saliva su un caccia F35 alla festa dell'Aeronautica militare, in piazza del Popolo a Roma. “Una scenetta un po' da Istituto Luce, con intorno un coretto di bambini che inneggiano a lei”, ha commentato Formigli. “Il problema - ha aggiunto - è che se usciamo da piazza del Popolo, che è il cuore dell'Italia sovranista, ci affacciamo in Europa e lì sono cavoli amari. Altro che coretti, è un peccato perché gli italiani hanno tanto da perdere. Gli sbarchi sono quadruplicati e i pugni sul tavolo sono rimasti inascoltati, con gli altri Paesi che si girano. Del Pnrr è a rischio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Corradoha aperto la puntata di PiazzaPulita parlando di… Giorgia. Strano, non succede mai. Ironia a parte, il conduttore di La7 ha avuto da ridire sul fatto che la premier sia stata acclamata dai bambini mentre saliva su un caccia F35 alla festa dell'Aeronautica militare, in piazza del Popolo a Roma. “Una scenetta un po' da, con intorno un coretto di bambini che inneggiano a lei”, ha commentato. “Il problema - ha aggiunto - è che se usciamo da piazza del Popolo, che è il cuore dell'Italia sovranista, ci affacciamo in Europa e lì sono cavoli amari. Altro che coretti, è un peccato perché gli italiani hanno tanto da perdere. Gli sbarchi sono quadruplicati e i pugni sul tavolo sono rimasti inascoltati, con gli altri Paesi che si girano. Del Pnrr è a rischio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E ci hanno raccontato la Serie A per decenni. Nemmeno l’Istituto Luce. - Giorgiolaporta : La #Meloni sull'F-35 è una pericolosa esaltazione militarista degna dell'Istituto Luce. Ah no scusate, questo è… - stanzaselvaggia : Istituto Luce presenta. - cristinabaldes1 : @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli Lessi sulla TES qualche mese fa con ammirazione. Non sapevo che questa ricchezza… - _Claudio_C_ : RT @OGiannino: L’autarchia di Coldiretti, che Salvini e FdI si contendono con slogan da Istituto Luce, è presto detta:NO a ogni tecnologia… -