Ferrari, cosa bolle in pentola in attesa del gp in Australia (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Rossa punta a piccoli correttivi nel breve periodo per tentare di risalire la china. La "nuova" SF-23 sarà pronta per il gp dell'Emilia-Romagna in programma il 21 maggio

