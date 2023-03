Elena Di Cioccio alla Iene: Da 21 sono sieropositiva ma non mi vergogno più (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’Hiv, sono una di quelli con l’alone viola”. Lo ha rivelato Elena Di Cioccio, ex Iena e conduttrice, nel suo monologo alle ‘Iene’, il 28 marzo in prima serata su Italia 1. “Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo”, ha raccontato. E ancora: “Ho vissuto la malattia come se fosse una colpa… Mi sentivo sporca, difettosa. Avevo timore di essere derisa, insultata, squalificata dal pregiudizio che ancora esiste nei confronti di noi sieropositivi. Così per difendermi, ho nascosto la malattia iniziando a vivere una doppia vita. Una sotto le luci della ribalta e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) “CiaoDi, ho 48 anni e da 21. Ho l’Hiv,una di quelli con l’alone viola”. Lo ha rivelatoDi, ex Iena e conduttrice, nel suo monologo alle ‘’, il 28 marzo in prima serata su Italia 1. “Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo”, ha raccontato. E ancora: “Ho vissuto la malattia come se fosse una colpa… Mi sentivo sporca, difettosa. Avevo timore di essere derisa, insultata, squalificata dal pregiudizio che ancora esiste nei confronti di noi sieropositivi. Così per difendermi, ho nascosto la malattia iniziando a vivere una doppia vita. Una sotto le luci della ribalta e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Ciao, sono Elena Di Cioccio, ho 48 e da 21 sono sieropositiva, ho l’HIV. Cioè sono una di quelle con l’alone viola… - Corriere : Elena Di Cioccio: «Sono sieropositiva da 21 anni. L’ho nascosto per dolore e per rabbia» - carmelitadurso : Un grande abbraccio a Elena… Grande coraggio e grande aiuto per tanti… Love ?? #elenadicioccio - LaPresse_news : La confessione di #ElenaDiCioccio - solostyleit : Elena Di Cioccio, sono sieropositiva ma non mi vergogno più - Il monologo alle Iene e l'intervista-confessione a Va… -