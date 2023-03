Paypack sui dispositivi medici | al MoMeC una tavola rotonda per discutere dei problemi derivanti dalla sua applicazione

Leggi su newsagent

(Di martedì 28 marzo 2023) Noesi, in collaborazione con Gada Spa e Terumo Italia, ha organizzato la“Payback sui: le ragioni del dissenso e la necessità di una soluzione comune”, presso il– Montecitorio Meeting Centre, a Roma. L’incontro ha visto la partecipazione di politici, associazione scientifiche e di pazienti. Come noto nel Decreto Aiuti bis il governo ha confermato il payback suiche obbliga le aziende del comparto Sanità a rimborsare il 50% delle spese effettuate in eccesso dalle regioni entro il 30 aprile. Proprio per questo l’evento ha avuto lo scopo di mettere a fuoco le problematichedall’del meccanismo del payback sanitario in relazione al settore dei ...