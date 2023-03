Parigi, no finale a estradizione dei 10 ex terroristi in Italia. Rabbia dei parenti delle vittime per le motivazioni (Di martedì 28 marzo 2023) La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione di dieci ex terroristi degli anni di piombo in Italia. Si tratta di ex militanti di estrema sinistra, in gran parte ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 marzo 2023) La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'di dieci exdegli anni di piombo in. Si tratta di ex militanti di estrema sinistra, in gran parte ...

