Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennista_Ita : #ATPChallenger A #Sanremo il derby è di #Pellegrino: 76 64 a #Gigante. Niente da fare invece per #Cecchinato, fuo… -

Lorenzo Giustino (219) ha perso al primo turno del challenger spagnolo di(73.000 euro di montepremi sulla terra battuta) contro lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz (323), il quale si è imposto per 75 46 64. Rimangono due gli azzurri che ancora devono debuttare: Riccardo ...... mettendogioco il pilota dell'Aprilia e danneggiando pure Martin : out 3 pericolosi ...30 Chelsea - Everton 2 - 2 CALCIO - LA LIGA 14:00 UD Almería - Cádiz 1 - 1 16:15 Rayo Vallecano -FC ...... a nome di tutta la squadra, ilper l'ospitalità. Dopo Manchester si tratta di una nuova esperienza internazionale, con questa società riusciamo a vedere qualcosa anche al didella città ...

Girona: fuori Giustino, Bonadio e Brancaccio al debutto Tiscali

Lorenzo Giustino (219) ha perso al primo turno del challenger spagnolo di Girona (73.000 euro di montepremi sulla terra battuta) contro lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz (323), il quale si è imposto per ...Il Palermo ha preparato la prossima trasferta di Parma in terra spagnola. Precisamente a Girona, in casa di una delle società satellite, come i rosa, nell'orbita Manchester City. Brunori e compagni ha ...