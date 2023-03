Abodi sul processo Juve: «Non è una partita di calcio. Le regole sono uguali per tutti, chi sbaglia paga» (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel corso del programma radiofonico “La politica nel calcio”, su gr Parlamento, è intervenuto il ministro dello Sport Abodi. Tanti i temi affrontati dal ministro, come il processo alla Juventus: «Il rischio è quello di trasformare il processo penale e sportivo quasi in una partita di calcio, nella quale si confrontano le squadre. Al centro ci sono delle regole e dobbiamo fare in modo che queste vengano conosciute, rispettate e là dove non sono rispettate si intervenga». Continua: «Qui si viene interpretati ogni volta, a seconda delle circostanze e delle squadre dovremmo stare tutti dalla stessa parte. Le regole sono uguali per tutti, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel corso del programma radiofonico “La politica nel”, su gr Parlamento, è intervenuto il ministro dello Sport. Tanti i temi affrontati dal ministro, come ilallantus: «Il rischio è quello di trasformare ilpenale e sportivo quasi in unadi, nella quale si confrontano le squadre. Al centro cidellee dobbiamo fare in modo che queste vengano conosciute, rispettate e là dove nonrispettate si intervenga». Continua: «Qui si viene interpretati ogni volta, a seconda delle circostanze e delle squadre dovremmo staredalla stessa parte. Leper, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Abodi sul #processoJuve: «Non è una partita di calcio. Le regole sono uguali per tutti, chi sbaglia paga» Al gr P… - TinoMit10 : @andreaabodi Abodi, non salga sul carro.... nessuno l'ha invitato. La ragazza in questione è si una bella persona e… - SimonettaChi : @janavel7 Abodi 11° semplicemente perché non pervenuto. Che son sicura che appena dovesse uscire allo scoperto non… - VoceGiallorossa : ???Abodi: 'Sul tema stadi siamo riusciti a fare poco. Euro32 utile ma non indispensabile' #SerieA -

Pagliara "SportCity Meeting per andare oltre il benessere" 'Approfitteremo della presenza del ministro Abodi, del sottosegretario Barbaro e del vice - ... Tra le novità che saranno illustrate a Salsomaggiore, anche lo 'Sportimetrò, un monitoraggio sul rapporto ... Pagliara 'SportCity Meeting per andare oltre il benessere' "Approfitteremo della presenza del ministro Abodi, del sottosegretario Barbaro e del vice - ... Tra le novità che saranno illustrate a Salsomaggiore, anche lo 'Sportimetro', un monitoraggio sul rapporto ... Napoli, il ministro Abodi: 'La preparazione della città per festeggiare lo scudetto è qualcosa di meraviglioso' Queste le parole di Abodi sul Napoli e sull'atmosfera che si respira in città: ' Il prepararsi della città di Napoli a festeggiare lo scudetto è una cosa meravigliosa. E' bellissimo vedere che la ... 'Approfitteremo della presenza del ministro, del sottosegretario Barbaro e del vice - ... Tra le novità che saranno illustrate a Salsomaggiore, anche lo 'Sportimetrò, un monitoraggiorapporto ..."Approfitteremo della presenza del ministro, del sottosegretario Barbaro e del vice - ... Tra le novità che saranno illustrate a Salsomaggiore, anche lo 'Sportimetro', un monitoraggiorapporto ...Queste le parole diNapoli e sull'atmosfera che si respira in città: ' Il prepararsi della città di Napoli a festeggiare lo scudetto è una cosa meravigliosa. E' bellissimo vedere che la ... Abodi: "Candidatura Euro2032 Utile, ma non può essere ... Sportitalia Milano-Cortina, Abodi ottimista: stiamo recuperando, centreremo obiettivi Sono le parole del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi a ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. Ottimismo sui lavori “Abbiamo istituito una cabina di regia dove tutti gli attori in ... Calcio: Abodi, meraviglia Napoli pronta a festeggiare "Il prepararsi della città di Napoli a festeggiare lo scudetto è una cosa meravigliosa. E' bellissimo vedere che la città sia pronta celebrare il frutto del lavoro del club e della passione che è stra ... Sono le parole del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi a ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. Ottimismo sui lavori “Abbiamo istituito una cabina di regia dove tutti gli attori in ..."Il prepararsi della città di Napoli a festeggiare lo scudetto è una cosa meravigliosa. E' bellissimo vedere che la città sia pronta celebrare il frutto del lavoro del club e della passione che è stra ...