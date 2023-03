LIVE Berrettini-McDonald, ATP Miami 2023 in DIRETTA: serve una vittoria per scacciare la crisi (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Mackenzie McDonald, match valido per il secondo turno del Masters1000 di Miami. Il tennista romano vuole mettersi alle spalle un periodo ben poco fortunato e per poterlo fare dovrà partire con il piede giusto contro l’ostico americano. Matteo non ha ancora trovato la continuità che dovrebbe servirgli per una pronta risalita in classifica. Dal rientro ad Acapulco non è riuscito a mettere in fila un discreto numero di match, ritirandosi in Messico e venendo prematuramente eliminato sia ad Indian Wells che nel Challenger di Phoenix. Un momento di down, così lo ha definito the hammer: sarà arrivato il momento di risalire? Ce lo dirà la partita di questo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladi Matteo-Mackenzie, match valido per il secondo turno del Masters1000 di. Il tennista romano vuole mettersi alle spalle un periodo ben poco fortunato e per poterlo fare dovrà partire con il piede giusto contro l’ostico americano. Matteo non ha ancora trovato la continuità che dovrebbe servirgli per una pronta risalita in classifica. Dal rientro ad Acapulco non è riuscito a mettere in fila un discreto numero di match, ritirandosi in Messico e venendo prematuramente eliminato sia ad Indian Wells che nel Challenger di Phoenix. Un momento di down, così lo ha definito the hammer: sarà arrivato il momento di risalire? Ce lo dirà la partita di questo ...

