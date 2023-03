La lezione di Meloni all' ipocrisia pacifista sulla crisi ucraina

(Di sabato 25 marzo 2023) Sta spopolando sui media ucraini la risposta di Giorgiaa una deputata grillina che aveva detto al governo: «Fermatevi!», sulle orme del solito canovaccioche, manipolando la realtà, tende a scambiare la causa con l'effetto e ad attribuire all'Occidente la responsabilità di una guerra che non accenna a finire. «Penso che lo debba dire a Vladimir Putin» – ha replicato la premier italiana – facendo notare che quel «Fermatevi» significa di fatto avallare l'invasione dell', e che è ipocrita scambiare un'invasione con la «pace». «Ma pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra? Pensate che qualcuno davvero si diverta a stare in questo quadro? No, ma chiaramente la situazione è un tantino più complessa di come la fa certa propaganda. Si parla di pace, perfetto: mi si può dire quali sono, secondo voi, le condizioni ...

Meloni alla Cgil, una lezione di etica politica Affaritaliani.it

"Berlusconi e Salvini sono i putiniani ufficiali, dichiarati e conclamati. Non hanno mai nascosto le loro simpatie e i loro accordi con la Russia. Ma ci sono anche quelli che fanno finta di non essere ...