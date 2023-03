(Di venerdì 24 marzo 2023) Francescoarrivato alin sordina pian piano è divenuto sempre più importante per gli equilibri della squadra. Le sue prestazioni lo hanno fatto divenire titolare inamovibile sia dei nerazzurri che del. ARRIVO IN SORDINA ? Francescoera arrivato alnello scetticismo generale di tutto l’ambiente. All’inizio della sua avventura il difensore ha giustamente sofferto di alcune difficoltà di ambientamento condite da piccoli errori. Con il passare del tempo però la sua fiducia e la confidenza con i compagni è cresciuta di partita in partita. Inoltre grazie alle tante difficoltà di de Vrij ha iniziato a giocare sempre più spesso titolare tanto da diventare una pedina fondamentale della difesa nerazzurra. PROFESSIONISTA SERIO ? Grazie alla sua duttilità tattica e alla grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Acerbi, dopo l'Inter leader indiscusso anche con l'Italia - - AndreaZano : @AlfredoPedulla Alfredo quando dopo un fallimento come il nostro non salta nessuna testa e in piu il Ct continua a… - FcInterNewsit : L'Italia va ko con l'Inghilterra: 90' per Acerbi, Barella esce dopo un pestone. Prima gioia in azzurro per Retegui - _as23b : RT @bando10_: Mi spezza che dopo questa partita tra una nazionale seria e una di scappati di casa, il problema sarà Retegui e non tutti gli… - pinklight22 : RT @bando10_: Mi spezza che dopo questa partita tra una nazionale seria e una di scappati di casa, il problema sarà Retegui e non tutti gli… -

Di contro,due Mondiali falliti, inizia ad aleggiare sull'Italia lo spettro di una mancata ... dall'altro si schierano ultra trentenni come Toloi ,e Jorginho , e giocatori fuori fase come ...... è ancora da registrare: Toloi esono parsi esattamente quello che sono, ovvero due che non ... archiviando il secondo Europeo della storiaquello del 1968, era una squadra che credeva ai ...Cinque minutiil tiro di Bellingham viene deviato dal portiere del Psg in calcio d'angolo, e ... IN), 56' Retegui (IT) ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo,, Toloi, Spinazzola; ...

Acerbi, dopo l’Inter leader indiscusso anche con l’Italia Inter-News.it

Finisce 1-2 allo Stadio Diego Armando Maradona. I gol di Rice e Kane stendono l'Italia e regalano all'Inghilterra i primi tre punti del Girone C, nella competizione valida per la qualificazione a ...78' Giallo per Shaw dopo la perdita di tempo su una rimessa laterale ... 7' Saka recupera palla al limite dell'area, salta Acerbi e in caduta calcia a incrociare dalla destra: blocca Donnarumma. 4' ...