Figli di coppie gay | il comune di Padova continuerà a registrarli all’anagrafe

(Di giovedì 23 marzo 2023)digay. Nelle ultime settimane non si fa che parlare dei diritti delle famiglie Arcobaleno, sopratutto in seguito alla decisione del Governo per cui l’amministrazione deldi Milano è stata costretta ad interrompere l’iscrizione nei registri anagrafici deinati dalleLGBT. Secondo la circolare del Ministero dell’Interno ed una ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Figli di coppie omogenitoriali, interviene l’UE “La Commissione è in continuo dialogo con gli Stati membri riguard… - Agenzia_Ansa : 'I Paesi sono obbligati a riconoscere i figli delle famiglie arcobaleno, in linea con la strategia per l'uguaglianz… - ultimora_pol : Mario #Conte (Lega), sindaco di Treviso, ha deciso di trascrivere i certificati di nascita all’anagrafe e fornire l… - itsmalinkafra : RT @trash_italiano: Figli di coppie omogenitoriali, interviene l’UE “La Commissione è in continuo dialogo con gli Stati membri riguardo al… - leggedimurphy_ : RT @trash_italiano: Figli di coppie omogenitoriali, interviene l’UE “La Commissione è in continuo dialogo con gli Stati membri riguardo al… -

- Sorrido, perché in molti dei discorsi letti o ascoltati in questi giorni sul riconoscimento deidelleomogenitoriali , si fa sempre appello al "legame" che si forma all'interno della ...... il sit - in organizzato da Radicali Padova, per chiedere ai sindaci di tutta Italia di trascrivere gli atti di nascita dei bambini e delle bambine delledello stesso sesso e di opporsi alla ...Sulla registrazione in anagrafe deidelleomosessuali "intendo confermare le modalità e le procedure che fin dal 2017 sono state applicate da me e dal Comune di Padova, e come sempre fatto comunicando ogni atto alle ...

Sulla registrazione in anagrafe dei figli delle coppie omosessuali "intendo confermare le modalità e le procedure che fin dal 2017 sono state applicate da me e dal Comune di Padova, e come sempre ...Scrive Manconi: “Una persona omosessuale e una persona che non può avere figli (single, coppie sterili, ndr) pagano le tasse, hanno il diritto di voto ma non hanno il diritto di diventare genitori, ...