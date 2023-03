Ponte sullo Stretto, Salvini e il plastico da Vespa: “Costa meno di 1 anno di Reddito di cittadinanza” (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ lungo 3.200 metri, si candida ad essere il Ponte più lungo del mondo a campata unica, è alto 400 metri, ha 6 corsie per le auto e in mezzo due percorsi ferroviari. E’ il plastico del Ponte sullo Stretto di Messina mostrato dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa a ‘5 Minuti’, su Rai 1. “Costa meno di un anno di Reddito di cittadinanza” scandisce Salvini riguardo i 7 miliardi di euro di costo previsto per l’infrastruttura. “L’obiettivo è mettere la prima pietra entro due anni” dice Salvini. Gli italiani hanno già pagato un sacco senza che sia stata posata una ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ lungo 3.200 metri, si candida ad essere ilpiù lungo del mondo a campata unica, è alto 400 metri, ha 6 corsie per le auto e in mezzo due percorsi ferroviari. E’ ildeldi Messina mostrato dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo, intervistato da Brunoa ‘5 Minuti’, su Rai 1. “di undidi” scandisceriguardo i 7 miliardi di euro di costo previsto per l’infrastruttura. “L’obiettivo è mettere la prima pietra entro due anni” dice. Gli italiani hgià pagato un sacco senza che sia stata posata una ...

