Jasmine Carrisi, che sgarro a papà Albano! Lo ha fatto davvero (Di mercoledì 22 marzo 2023) Jasmine Carrisi si espone sui social e lascia tutti senza parole: altro che papà Albano, la figlia del cantante e di Loredana Lecciso ha una passione per... La prima figlia del cantante di Cellino San Marco Albano e della giornalista-showgirl, Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, in occasione della festa del papà, la scorsa domenica, è stata ospitata insieme a suo fratello Yari da Mara Venier. Ovviamente Albano quando ha visto entrare in studio i suoi due figli così uniti, nonostante siano nati da due relazioni differenti, ha mostrato tutto il suo orgoglio alla conduttrice. Appassionarsi alla musica, essendo figli di Albano, è stato per i figli del cantante un processo naturale. Yari ha sfornato tantissime canzoni, mentre sua sorella Jasmine è solamente all’inizio di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 22 marzo 2023)si espone sui social e lascia tutti senza parole: altro cheAlbano, la figlia del cantante e di Loredana Lecciso ha una passione per... La prima figlia del cantante di Cellino San Marco Albano e della giornalista-showgirl, Loredana Lecciso,, in occasione della festa del, la scorsa domenica, è stata ospitata insieme a suo fratello Yari da Mara Venier. Ovviamente Albano quando ha visto entrare in studio i suoi due figli così uniti, nonostante siano nati da due relazioni differenti, ha mostrato tutto il suo orgoglio alla conduttrice. Appassionarsi alla musica, essendo figli di Albano, è stato per i figli del cantante un processo naturale. Yari ha sfornato tantissime canzoni, mentre sua sorellaè solamente all’inizio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... postmalocchio : Jasmine Carrisi x amici23 segnatevi questo - ziamaravenier : RT @gianlu_79: @ziamaravenier @provo2000 @marcoluci1 @dariosardone @gabrieledimarzo Eccoci pronti per la 27°Puntata ore 14:00 su @RaiUno @… - infoitcultura : Il Cantante Mascherato, «Albano e Jasmine Carrisi si nascondono dietro la maschera Cuore» - gianlu_79 : RT @gianlu_79: @ziamaravenier @provo2000 @marcoluci1 @dariosardone @gabrieledimarzo Eccoci pronti per la 27°Puntata ore 14:00 su @RaiUno @… - gianlu_79 : @ziamaravenier @provo2000 @marcoluci1 @dariosardone @gabrieledimarzo Eccoci pronti per la 27°Puntata ore 14:00 su… -