Piano di zona | le priorità del nuovo Direttore e il monito del Presidente dell’Assemblea a Festa | basta previcarazioni del Cda

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiL’Assemblea dei sindaci deldidi Avellino dà il via libera, all’unanimità dei presenti, alla nomina del dottor Enzo Solomita comegenerale della nuova Azienda Consortile. La scelta era stato già ratificata durante il Consiglio di amministrazione di qualche giorno fa, quindi il passaggio necessario in Assemblea per lo start al lavoro che dovrà gestire Solomita. Il suo sarà un lavoro “part- time” per l’ambito sociale di Avellino, così come stabilito durante l’ultima riunione tra i sindaci dei 16 comuni durante la quale, tra l’altro, si deciso che la figura sarebbe stata individuata tra i direttori generali già in carica in altri ambiti sociali irpini. Questo, almeno, nell’attesa che si risolva la querelle giudiziaria con il vincitore di bando, Raffaele D’Elia, poi sospesa in ragione di un ...